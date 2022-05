Arteta stregato da Hickey | l’Arsenal segue il terzino del Bologna

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Non è passata inosservata la stagione delscozzese con la casacca deldaa quanto parre, questa è la voce che corre per le strade di Londra, sponda Arsenal. I Gunners potrebbero provare a soddisfare la richiesta dell’allenatore nella prossima sessione di mercato.da, come mai? Secondo Football London, l’interesse delper il classe 2002? è molto alto.l’avrebbe indicato al direttore tecnico Edu, trovando anche il consenso di quest’ultimo. Nella grande rivoluzione che potrebbe avvenire tra le fila dei Gunners ci sarebbe anche in ballo l’acquisto di unsinistro. Un suo arrivo potrebbe mettere in discussione la ...