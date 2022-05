Arsenal, offerta da 75 milioni per l'esterno del Leverkusen (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Arsenal sta facendo sul serio per Moussa Diaby del Bayer Leverkusen, lo riporta SportBILD. I Gunners stanno pensando di offrire una cifra... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'sta facendo sul serio per Moussa Diaby del Bayer, lo riporta SportBILD. I Gunners stanno pensando di offrire una cifra...

Advertising

claudioruss : la bomba di @rep_napoli: ieri a Castel Volturno vertice De Laurentiis-#Osimhen-agente. Sul tavolo offerta di oltre… - sportli26181512 : Arsenal, offerta da 75 milioni per l'esterno del Leverkusen: L'Arsenal sta facendo sul serio per Moussa Diaby del B… - Gianfranco_juve : @SimoneCastaldi4 L'entourage di Dybala non arretra. Vuole 10 mlioni con contratto di 5 anni. Marotta offre 6 + bonu… - napolista : Cormez: l’entourage di Zielinski studia il mercato della Bundesliga Fabian è il primo da sacrificare visto che va… - AConan_Doyle : Ancora nessuna offerta di rinnovo dell'Arsenal a Mohamed Elneny -

Arsenal: Arteta vuole un terzino dalla Serie A Commenta per primo L'Arsenal sta preparando un'offerta per il terzino sinistro del Bologna Aaron Hickey. Mikel Arteta è rimasto impressionato dal giocatore, visti i suoi 19 anni, e lo vorrebbe co sé a Londra. Lo riporta ... Cormez: l'entourage di Zielinski studia il mercato della Bundesliga Fabian è il primo da sacrificare visto che va in scadenza nel 2023. Osimhen, Arsenal e United potrebbero presentare un'offerta di almeno 100 milioni Napoli 22/08/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Venezia / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Piotr Zielinski Il ... Calciomercato.com Calciomercato Napoli: Osimhen in partenza verso la Premier League Per Osimhen, che in quel di Napoli ha mostrato ampi margini di miglioramento, sarebbero pronte a fare un'offerta Manchester United e Arsenal. Erik ten Haag, prossimo allenatore dei "Red Devils" ... Calciomercato Roma, possibile interesse dell'Arsenal per Abraham ma di fronte ad un'offerta attorno agli 80 milioni di euro, il club giallorosso potrebbe ascoltare le proposte dell'Arsenal. Molto dipenderà anche dal futuro di Nicolò Zaniolo, anch'egli seguito ... Commenta per primo L'sta preparando un'per il terzino sinistro del Bologna Aaron Hickey. Mikel Arteta è rimasto impressionato dal giocatore, visti i suoi 19 anni, e lo vorrebbe co sé a Londra. Lo riporta ...Fabian è il primo da sacrificare visto che va in scadenza nel 2023. Osimhen,e United potrebbero presentare un'di almeno 100 milioni Napoli 22/08/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Venezia / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Piotr Zielinski Il ... Arsenal, offerta da 75 milioni per l'esterno del Leverkusen Per Osimhen, che in quel di Napoli ha mostrato ampi margini di miglioramento, sarebbero pronte a fare un'offerta Manchester United e Arsenal. Erik ten Haag, prossimo allenatore dei "Red Devils" ...ma di fronte ad un'offerta attorno agli 80 milioni di euro, il club giallorosso potrebbe ascoltare le proposte dell'Arsenal. Molto dipenderà anche dal futuro di Nicolò Zaniolo, anch'egli seguito ...