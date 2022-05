Arrow 3 | il sistema anti-missile israeliano | il tentativo disperato dell' Europa per difendersi dall' atomica di Mosca

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo le minacce lanciate da Vladimir Putin, a spaventare l'è soprattutto il superipersonico Sarmat a testata nucleare, capace di colpire a una distanza di 18mila chilometri. Il Cremlino ha affidato alla tv di Stato il compito di far vedere a tutti cosa potrebbe succedere nel caso in cui quelvenisse lanciato: in 106 secondi potrebbe colpire Berlino, in 200 secondi spazzare via Parigi e nello stesso tempo anche Londra. Ma l'cosa sta facendo per? Non tutti si stanno muovendo allo stesso modo. La Germania, per esempio, come spiega il professore Pierluigi Barberini, responsabile sicurezza del Cesi, "sta studiando il3, Freccia 3, con capacità difensiva più alta". Si tratta di undi ...