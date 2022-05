Arrivano i soldi, duecento milioni per la casa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma Capitale raddoppia i soldi per comprare nuove case da destinare all'edilizia residenziale pubblica. Ai 100 milioni stanziati nel 2021 se ne aggiungono altri 120, per arrivare a un totale di 220 milioni di euro, tutti per il 2022. Questo è l'annuncio che il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore alla casa, Tobia Zevi, hanno fatto in anteprima ieri ai sindacati degli inquilini e ai movimenti per la casa, durante un lungo incontro in Campidoglio. Questi 120 milioni in più, da quanto si apprende, l'amministrazione capitolina li ha tirati fuori dai circa 200 complessivi dei residui di bilancio 2021. Oltre la metà delle risorse, quindi, andrà a finanziare l'incremento del patrimonio immobiliare che il Comune mette a disposizione delle politiche per la casa. Con questi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma Capitale raddoppia iper comprare nuove case da destinare all'edilizia residenziale pubblica. Ai 100stanziati nel 2021 se ne aggiungono altri 120, per arrivare a un totale di 220di euro, tutti per il 2022. Questo è l'annuncio che il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore alla, Tobia Zevi, hanno fatto in anteprima ieri ai sindacati degli inquilini e ai movimenti per la, durante un lungo incontro in Campidoglio. Questi 120in più, da quanto si apprende, l'amministrazione capitolina li ha tirati fuori dai circa 200 complessivi dei residui di bilancio 2021. Oltre la metà delle risorse, quindi, andrà a finanziare l'incremento del patrimonio immobiliare che il Comune mette a disposizione delle politiche per la. Con questi ...

