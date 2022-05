Arnoux: «Non parlai mai di Imola con Villeneuve e Pironi. Sapevo che l’amicizia si sarebbe rotta» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Domenica saranno 40 anni dalla morte di Gilles Villeneuve. Per l’occasione, la Gazzetta dello Sport intervista René Arnoux, storico amico e rivale in Formula 1. «Gilles non era un pilota, era un acrobata. Forse eravamo un po’ tutti sul filo, ma il suo era un po’ più sottile». Continua: «Era amato perché era un uomo e un pilota estremamente generoso, che sfruttava la macchina al 100% e così a un certo punto si trovava nella m… con la meccanica. Ma non mollava mai». Sul celebre duello al GP di Francia: «Per un attimo ho incrociati i suoi occhi, il suo sguardo era fisso sulla curva. E lì ho capito che non mi avrebbe ceduto neppure un millimetro. Dopo la gara ne abbiamo riso e quelle ruotate hanno persino rafforzato la nostra amicizia». Fu la prima storica vittoria del motore turbo della Renault in F1, ma nessuno ricorda quel giorno per questo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 maggio 2022) Domenica saranno 40 anni dalla morte di Gilles. Per l’occasione, la Gazzetta dello Sport intervista René, storico amico e rivale in Formula 1. «Gilles non era un pilota, era un acrobata. Forse eravamo un po’ tutti sul filo, ma il suo era un po’ più sottile». Continua: «Era amato perché era un uomo e un pilota estremamente generoso, che sfruttava la macchina al 100% e così a un certo punto si trovava nella m… con la meccanica. Ma non mollava mai». Sul celebre duello al GP di Francia: «Per un attimo ho incrociati i suoi occhi, il suo sguardo era fisso sulla curva. E lì ho capito che non mi avrebbe ceduto neppure un millimetro. Dopo la gara ne abbiamo riso e quelle ruotate hanno persino rafforzato la nostra amicizia». Fu la prima storica vittoria del motore turbo della Renault in F1, ma nessuno ricorda quel giorno per questo ...

