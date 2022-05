Aracu “Fisr giovane centenaria | aumentati i tesserati”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro slogan è ‘giovani centenarì, uno sport piùdi questo non esiste. Lo si è visto a Tokyo: le medaglie più giovani delle Olimpiadi sono andate a un tredicenne (il giapponese Momiji Nishiya, ndr)…”. La Federazione Italiana Sport Rotellistici festeggia il centenario con appuntamenti istituzionali, come l'incontro con la presidente del Senato Elisabetta Casellati, ed uno sguardo rivolto sempre al futuro. Un modus vivendi proprio del numero uno della, Sabatino, che con lo skatebording ha provato l'ebbrezza della prima volta ai Giochi Estivi. “Come prima esperienza è stata bellissima, una nostra ragazza in una notte ha avuto 5 milioni di like – rivela all'Italpress il dirigente abruzzese – Nessuno ha avuto il nostro successo, abbiamo battuto tutte le discipline tradizionali non perchè siamo più ...