Appalti ferroviari controllati dai Casalesi | 35 nei guai

Advertising

ferpress : #RFI: la nota su indagine #Procura di #Napoli su interesse di alcuni clan per appalti ferroviari - - infoitinterno : Inchiesta Procura di Napoli su interesse dei clan per appalti ferroviari - Agenparl : INCHIESTA PROCURA DI NAPOLI SU INTERESSE DEI CLAN PER GLI APPALTI FERROVIARI) - - ParliamoDiNews : Appalti ferroviari e stradali, 35 misure cautelari al clan dei Casalesi #Newsletter #Scenari #Areale #Mafie #Merica… - FrancescoBlotto : #Appalti ferroviari e stradali, 35 misure cautelari al #clan dei #Casalesi -

... avviata dalla Procura di Napoli, che ha portato all' arresto di 35 persone in tutta Italia per presunta infiltrazione della camorra negli. Secondo i magistrati il tutto sarebbe ...Le mani del clan dei Casalesi sugliper i servizi della rete ferroviaria e di pavimentazione stradale. E' quanto emerge da un'...imprenditoriali nel settore dei lavori e dei servizi...Tra gli indagati, come riporta il quotidiano la Repubblica, ci sono anche dirigenti ed ex funzionari di Rete ferroviaria italiana, tutti finiti ai domiciliari. L’accusa nei loro confronti è di aver ...In particolare per gli investimenti già in corso o comunque assegnati ci sono 700 milioni nel 2022 e 500 milioni nel 2023 e sono destinati alle grandi opere, gran parte ferroviarie. Ma "la posta più ...