Anna Mazzamauro: "Io e Paolo Villaggio non siamo mai stati amici, mi disse che frequentava solo i ricchi" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anna Mazzamauro ha rivelato che lei e Paolo Villaggio non sono mai stati amici e che una volta l'interprete di Fantozzi le disse che lui frequentava solo le persone ricche e famose. Anna Mazzamauro, durante un'intervista pubblicata di recente dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita, delle sua carriera e del suo rapporto con Paolo Villaggio, che ha definito come un "uomo rispettosissimo" sul lavoro, ma una persona che nella vita reale "sapeva essere crudele". "Mai. Quando gli chiesi perché non ci frequentavamo fuori dal set, mi rispose: 'Io frequento solo le persone ricche e famose'. Non sapevo mai quando scherzava o quando ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha rivelato che lei enon sono maie che una volta l'interprete di Fantozzi leche luile persone ricche e famose., durante un'intervista pubblicata di recente dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita, delle sua carriera e del suo rapporto con, che ha definito come un "uomo rispettosissimo" sul lavoro, ma una persona che nella vita reale "sapeva essere crudele". "Mai. Quando gli chiesi perché non cimo fuori dal set, mi rispose: 'Io frequentole persone ricche e famose'. Non sapevo mai quando scherzava o quando ...

