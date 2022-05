Andrea Delogu, il fascino felino della rossa | Attenti che stavolta graffia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Donna molto bella, ma anche molto affascinante e con un passato particolare. Insomma, attenzione: Andrea Delogu ha grande personalità A maggio compirà 40 anni. Andrea Delogu è una delle donne più belle e simpatiche del panorama televisivo italiano. Perché, nonostante un passato non semplice, sa ironizzare anche sul suo fisico e sulla sua bellezza. Ma, attenzione, graffia… Andrea Delogu graffia? (web source)Di origini sarde, oggi Andrea ha già una carriera quasi ventennale nel mondo della televisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”. Ben presto, però, la sua carriera vira, dall’aspetto fisico, Andrea punta ... Leggi su newstv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Donna molto bella, ma anche molto affascinante e con un passato particolare. Insomma, attenzione:ha grande personalità A maggio compirà 40 anni.è una delle donne più belle e simpatiche del panorama televisivo italiano. Perché, nonostante un passato non semplice, sa ironizzare anche sul suo fisico e sulla sua bellezza. Ma, attenzione,? (web source)Di origini sarde, oggiha già una carriera quasi ventennale nel mondotelevisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”. Ben presto, però, la sua carriera vira, dall’aspetto fisico,punta ...

Advertising

foolminatx : ema stokholma e andrea delogu incarnano perfettamente il mio ideale di vita - Leggedelgoal : Il Met Gala senza Andrea Delogu non ha senso di esistere - ParliamoDiNews : Andrea Delogu, la rossa che infiamma | Sul letto senza veli...foto da cardiopalma #andrea #delogu #rossa #infiamma… - blackrowley : michele bravi che improvvisa insultando a nastro andrea delogu vaffanculo stronza ti odio mentre lei urla spezzami… - King___Leaf : @falliremooggi mi ha ucciso lascia perdere io a 35 anni non riesco a trovarne una manco per sbaglio e lui a 23 ha t… -