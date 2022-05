Andrea Bocelli: nuovi problemi per lui, ecco cosa è successo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle scorse ore, Andrea Bocelli è stato vittima di un furto, nella sua villa a Forte Dei Marmi. Andiamo a leggere cosa è successo. Momenti difficili per il tenore Andrea Bocelli. Nelle scorse ore, infatti, è stato vittima da parte di un gruppo di malviventi che sono entrati nella sua villa a Forte Dei Marmi, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nelle scorse ore,è stato vittima di un furto, nella sua villa a Forte Dei Marmi. Andiamo a leggere. Momenti difficili per il tenore. Nelle scorse ore, infatti, è stato vittima da parte di un gruppo di malviventi che sono entrati nella sua villa a Forte Dei Marmi, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fanpage : Tommaso Stanzani, ex ballerino di #Amici, sarà nel cast del tour di #AndreaBocelli - sea_otter_ver_k : RT @sea_otter_ver_k: ?? Andrea Bocelli / Ave Maria G.Caccini (V.Vavilov) - Mariborto2 : Mi sento in dovere di ringraziare a voce alta, le persone che hanno fatto i video ieri e chi li ha “postati” perché… - Mariborto2 : Mi sento in dovere di ringraziare a voce alta, le persone che hanno fatto i video ieri e chi li ha “postati, perché… - CelineAnderyas : @wholelotsofme andrea bocelli -