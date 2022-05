Ancora fumata nera per il voto elettronico in Italia. Brescia (M5s): «Colpa della cybersicurezza? Un alibi» – L’intervista (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nell’ultimo Consiglio dei ministri non si è discusso solo del Decreto legge Aiuti. Tra le norme passate sottotraccia c’è anche una misura che riguarda il voto elettronico, una procedura che doveva essere introdotta (almeno in via sperimentale) a partire dal prossimo 12 giugno. Durante l’election day in cui sono programmati i referendum sulla giustizia e le amministrative di 982 comuni, un campione di elettori avrebbe dovuto partecipare a una simulazione di voto senza valore legale. Una prima prova per capire se il voto elettronico poteva essere integrato nelle procedure con cui si svolgono normalmente le votazioni. Con poche righe scritte in burocratese, il governo guidato da Mario Draghi ha deciso di rimandare tutto al 2023. Troppe le preoccupazioni per gli attacchi informatici: «In considerazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nell’ultimo Consiglio dei ministri non si è discusso solo del Decreto legge Aiuti. Tra le norme passate sottotraccia c’è anche una misura che riguarda il, una procedura che doveva essere introdotta (almeno in via sperimentale) a partire dal prossimo 12 giugno. Durante l’election day in cui sono programmati i referendum sulla giustizia e le amministrative di 982 comuni, un campione di elettori avrebbe dovuto partecipare a una simulazione disenza valore legale. Una prima prova per capire se ilpoteva essere integrato nelle procedure con cui si svolgono normalmente le votazioni. Con poche righe scritte in burocratese, il governo guidato da Mario Draghi ha deciso di rimandare tutto al 2023. Troppe le preoccupazioni per gli attacchi informatici: «In considerazione ...

