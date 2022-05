Ancora esami medici per Valentina Ferragni: “Quelli fatti sono stati inutili” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Valentina Ferragni è Ancora alle prese con alcuni problemi di salute e nuovi esami da fare. La designer di gioielli, che non manca mai di aggiornare i suoi follower, ha postato nelle storie Instagram alcuni scatti dove mostrava la cicatrice sulla fronte dopo dell’intervento per rimuovere il tumore alla pelle che ha subito nel 2021. “La costanza nel curarlo tutte le sere con la crema e il cerotto, nel mettere sempre la crema protettiva 50 su tutto il viso e nel non espormi al sole (sempre col cappello) ha fatto in modo che sia praticamente invisibile oramai!”, ha commentato l’influencer che la mattina seguente a questa notizia è dovuta tornare in ospedale per nuovi accertamenti medici. Sempre nel 2021 le fu diagnosticata un insulino resistenza, ma a quanto pare non era una diagnosi corretta e sempre su ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 4 maggio 2022)alle prese con alcuni problemi di salute e nuovida fare. La designer di gioielli, che non manca mai di aggiornare i suoi follower, ha postato nelle storie Instagram alcuni scatti dove mostrava la cicatrice sulla fronte dopo dell’intervento per rimuovere il tumore alla pelle che ha subito nel 2021. “La costanza nel curarlo tutte le sere con la crema e il cerotto, nel mettere sempre la crema protettiva 50 su tutto il viso e nel non espormi al sole (sempre col cappello) ha fatto in modo che sia praticamente invisibile oramai!”, ha commentato l’influencer che la mattina seguente a questa notizia è dovuta tornare in ospedale per nuovi accertamenti. Sempre nel 2021 le fu diagnosticata un insulino resistenza, ma a quanto pare non era una diagnosi corretta e sempre su ...

Advertising

yazichad : Pausa esami torno per milan atalanta se ancora ci stiamo giocando scudetto - yesbreds : @adorayn se non sono in grado di organizzare decentemente gli appelli in presenza dovrebbero essere loro ad avere l… - im_from_uranus : @cicisboh Amo io le scrivo ora solo perché mamma sta a rompe er cazzo. Io non ho idea di cosa portare come tesi, me… - str4wberrylips : @ale_wonderland Io che devo ancora finire pure Loki perché sono presa male tra esami e lavoro e mi sono beccata tut… - AL1S5A : mi sembra assurdo essere alla mia sesta sessione di esami e ancora non so come organizzarmi -