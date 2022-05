Anche l’ambasciata russa in Italia smentisce il viaggio di Salvini a Mosca: «Finora nessun visto richiesto» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si aggiunge Anche l’ambasciata russa in Italia a confermare che del viaggio di Matteo Salvini a Mosca per il momento non ci sarebbe alcuna traccia. Interpellati dall’agenzia Ansa, i funzionari dell’ambasciata e dell’ufficio consolare a Roma della Federazione russa hanno ribadito che al momento «non hanno ricevuto alcuna richiesta di visto» da parte del senatore leghista. Lo scorso 2 maggio a Non è l’Arena su La7, l’ex vicepremier si era detto pronto «a partire Anche domani» per tentare un colloquio con Vladimir Putin «se questo può servire a raggiungere la pace». Un’idea rilanciata ieri da Repubblica, che citava fonti diplomatiche secondo cui era già in corso la richiesta dei documenti necessari al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si aggiungeina confermare che deldi Matteoper il momento non ci sarebbe alcuna traccia. Interpellati dall’agenzia Ansa, i funzionari dele dell’ufficio consolare a Roma della Federazionehanno ribadito che al momento «non hanno ricevuto alcuna richiesta di» da parte del senatore leghista. Lo scorso 2 maggio a Non è l’Arena su La7, l’ex vicepremier si era detto pronto «a partiredomani» per tentare un colloquio con Vladimir Putin «se questo può servire a raggiungere la pace». Un’idea rilanciata ieri da Repubblica, che citava fonti diplomatiche secondo cui era già in corso la richiesta dei documenti necessari al ...

Advertising

mauriziocori1 : RT @Peppeslm: I #giornalisti che hanno manifestato per la libertà di stampa (giustamente) sotto l'ambasciata Russa, facciano un salto anche… - Warp9001 : RT @Peppeslm: I #giornalisti che hanno manifestato per la libertà di stampa (giustamente) sotto l'ambasciata Russa, facciano un salto anche… - Enzaedma60 : RT @viaggrego: Diventa #Virale il #Video dove #Biden nel ’99 si #vantava di aver voluto lui i #Bombardamenti di #Belgrado...in quella occas… - Federic27139065 : @Artgiuliafoschi @AlessiaDream001 L’ambasciata russa è anche qui su Twitter - silvano73068906 : RT @Peppeslm: I #giornalisti che hanno manifestato per la libertà di stampa (giustamente) sotto l'ambasciata Russa, facciano un salto anche… -