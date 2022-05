Anche Canale Italia 83 non si vede, nuove numerazioni per tutte le regioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ebbene si, Anche Canale Italia 83 non si vede dopo il processo di refarming che sta interessando molte regioni del sud Italia in questo periodo dell’anno. Gli interventi tecnici stanno continuando nell’ultima area individuata a livello nazionale per il passaggio pure cruciale verso il nuovo digitale terrestre. Il riferimento è alla Campania, al Lazio, all’Umbria, alla Toscana e alla Liguria. Proprio in queste zone ma Anche in quelle precedentemente interessate dagli interventi, l’emittente protagonista di questo approfondimento non riesce ad essere visualizzata nonostante la risintonizzazione. Come comportarsi quando Canale Italia 83 non si vede dal proprio televisore? Esattamente come capitato per altre emittenti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ebbene si,83 non sidopo il processo di refarming che sta interessando moltedel sudin questo periodo dell’anno. Gli interventi tecnici stanno continuando nell’ultima area individuata a livello nazionale per il passaggio pure cruciale verso il nuovo digitale terrestre. Il riferimento è alla Campania, al Lazio, all’Umbria, alla Toscana e alla Liguria. Proprio in queste zone main quelle precedentemente interessate dagli interventi, l’emittente protagonista di questo approfondimento non riesce ad essere visualizzata nonostante la risintonizzazione. Come comportarsi quando83 non sidal proprio televisore? Esattamente come capitato per altre emittenti ...

