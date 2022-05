Amministrative | Marzi inaugura il comitato elettorale | Lavoriamo per vincere

Advertising

ParliamoDiNews : Amministrative, Marzi: «Segnali di debolezza dal centrodestra» – Italia24 #frosinone - CiociariaO : Amministrative, Marzi: «Segnali di debolezza dal centrodestra» Il candidato sindaco del centrosinistra al contratta… - savutoweb : Amministrative 2022. Vincenzo De Luca è il candidato a sindaco della lista 'Marzi Democratica' - ultimora_pol : #Sondaggi #Italia #Amministrative #Lazio #Frosinone Sondaggio di Euromedia: Riccardo #Mastrangeli: 54,5% Domenico… - CiociariaO : Amministrative: il sindaco Nicola Ottaviani all'attacco dei Dem Il sindaco: «Tutti i leader del Pd sospingono Marzi… -

ciociariaoggi.it

Di cosa ha bisogno Frosinonedice: "Abbiamo bisogno di una città più pulita e più ordinata". Poi argomenta: "Oggi è esattamente un anno che l'impianto di risalita è fermo. Dico questo: in un ...Oggi alle 18 Domenicoinaugurerà il comitato elettorale , in via Tommaso Landolfi 16. Rileva: " Lo sport è cultura, benessere, economia e soprattutto è (e deve essere) un diritto per tutti. Da ... Frosinone, Amministrative, Domenico Marzi: «Segnali di debolezza» Marzi ha rilevato: «Dovremmo prevedere dei tableau luminosi con un conto alla rovescia finalizzato a mettere in evidenza che mancano meno di cinquanta giorni alla fine di questa esperienza ...E si tratta di una competizione amministrativa, non politica». Nella coalizione a sostegno di Domenico Marzi ci saranno il Partito Democratico, la lista civica di Marzi e quella dell'ex sindaco ...