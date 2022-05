Amici, Albe una furia contro Zerbi, interviene la Pettinelli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Andrà in onda il prossimo sabato 7 maggio 2022 su Canale 5 la tanto attesa semifinale del noto talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. E più si avvicina la finale e più crescono le tensioni tra alunni ed insegnanti. Nelle ultime ore, ad esempio, si sta tanto discutendo del giovane cantante Albe che nelle scorse ore ha vissuto alcuni momenti di nervosismo a seguito dei quali ha chiesto consigli alla sua insegnante Anna Pettinelli che a sua volta ha poi finito per discutere con il collega Rudy Zerbi. Ma, per quale motivo? Il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi fa discutere Così come accaduto altre volte nel corso dei mesi ecco che anche nelle ultime ore il noto insegnante di canto della scuola di Amici Rudy Zerbi è finito al centro di una ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Andrà in onda il prossimo sabato 7 maggio 2022 su Canale 5 la tanto attesa semifinale del noto talent show di Canale 5 ovverodi Maria De Filippi. E più si avvicina la finale e più crescono le tensioni tra alunni ed insegnanti. Nelle ultime ore, ad esempio, si sta tanto discutendo del giovane cantanteche nelle scorse ore ha vissuto alcuni momenti di nervosismo a seguito dei quali ha chiesto consigli alla sua insegnante Annache a sua volta ha poi finito per discutere con il collega Rudy. Ma, per quale motivo? Il guanto di sfida lanciato da Rudyfa discutere Così come accaduto altre volte nel corso dei mesi ecco che anche nelle ultime ore il noto insegnante di canto della scuola diRudyè finito al centro di una ...

AmiciUfficiale : Un nuovo guanto di sfida per la semifinale di #Amici21, Carola al telefono con Luigi, Albe si confronta con la prof… - SabryAngel25 : @angoloamiciano Ma Man Alex Belli,non fai l’amore libero con Delia? O continui a comprarti follower con i tuoi fake… - iameffe_ : Quello che ora dovrebbe succedere : “Maria ho bisogno di vedere Carola le devo parlare “ Albe:” finalmente gigino… - heartsjealous : RT @ElisaRo85629424: @haveyouwornwigs @Sara43825426 Avrei sperato magari placasse anche un po le sue fan visto le cose orribili che dicono… - theworldofLu : domani registrazione di amici ma zero pathos per i finalisti, tanto si sa già andranno via albe e serena -