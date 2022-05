Amici 21, nuovo due di picche per Carola Puddu: la reazione di Luigi Strangis al suo video (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel corso dell’ultimo daytime di Amici 21, Maria De Filippi ha mostrato a Luigi Strangis e ai ragazzi l’intervista di Carola Puddu qualche settimana fa ha rilasciato a “Verissimo” di Silvia Toffanin. La ballerina ex allieva di Alessandra Celentano ha avuto parole splendide per Luigi, del quale si è sempre detta innamorata ma purtroppo non ricambiata. Strangis è rimasto colpito ma anche molto imbarazzato dalle parole di Carola, che ha ammesso di sentire la sua mancanza nonostante il cantante le abbia sempre detto molto chiaramente di provare solo una grande Amicizia e un grande affetto che con ogni probabilità non si sarebbe mai trasformato in amore. Luigi Strangis, dunque, è apparso ancora più in ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel corso dell’ultimo daytime di21, Maria De Filippi ha mostrato ae ai ragazzi l’intervista diqualche settimana fa ha rilasciato a “Verissimo” di Silvia Toffanin. La ballerina ex allieva di Alessandra Celentano ha avuto parole splendide per, del quale si è sempre detta innamorata ma purtroppo non ricambiata.è rimasto colpito ma anche molto imbarazzato dalle parole di, che ha ammesso di sentire la sua mancanza nonostante il cantante le abbia sempre detto molto chiaramente di provare solo una grandezia e un grande affetto che con ogni probabilità non si sarebbe mai trasformato in amore., dunque, è apparso ancora più in ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando i colori» (Cesare Pavese). Buongiorno, amici! ?? #3maggio - teatrolafenice : ?? «La nostra meta non è mai un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose» (Henry Miller). Buongiorno, ami… - matteosalvinimi : Amici, finalmente sarà di nuovo #Pontida22! Questo autunno si ritorna insieme, da Nord a Sud, per un momento import… - agustin_gut : RT @GerardLDonadoni: @albertopetro2 @ValerioLivia @DavLucia @neblaruz @CarloEnrico16 @martinis2018 @CMX9NujRcQvVVwW @claudioborlotto @Andre… - CMX9NujRcQvVVwW : RT @GerardLDonadoni: @ValerioLivia @DavLucia @martinis2018 @albertopetro2 @agustin_gut @neblaruz @CMX9NujRcQvVVwW @claudioborlotto @AndreWi… -