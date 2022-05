Ambra a X Factor (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ambra Non è la Rai, e nemmeno Mediaset, la prossima casa mediatica di Ambra Angiolini è Sky. Lei sarà uno dei giudici di X Factor 2022. Per Ambra si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show, anche se non è la prima volta in una giuria di un talent (ha partecipato ad Amici nel 2017). Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, è stata capace di spaziare tra i generi sin dagli esordi, da adolescente, a Bulli e Pupe e Non è la Rai che l’ha consacrata nell’immaginario collettivo. Ambra ha vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista e quattro dischi di platino (la sua T’appartengo è ancora un cult). L’auspicio è che il talent e la nuova giurata, che negli anni hanno progressivamente optato per scelte più di nicchia, possano aiutarsi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 4 maggio 2022)Non è la Rai, e nemmeno Mediaset, la prossima casa mediatica diAngiolini è Sky. Lei sarà uno dei giudici di X2022. Persi tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show, anche se non è la prima volta in una giuria di un talent (ha partecipato ad Amici nel 2017). Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, è stata capace di spaziare tra i generi sin dagli esordi, da adolescente, a Bulli e Pupe e Non è la Rai che l’ha consacrata nell’immaginario collettivo.ha vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista e quattro dischi di platino (la sua T’appartengo è ancora un cult). L’auspicio è che il talent e la nuova giurata, che negli anni hanno progressivamente optato per scelte più di nicchia, possano aiutarsi ...

