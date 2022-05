Amber Heard: "La prima volta che Johnny Depp mi ha schiaffeggiata mi ha spezzato il cuore" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Amber Heard sta testimoniando per la prima volta durante il processo e ha appena rivelato che Johnny Depp le 'spezzò il cuore' quando la schiaffeggiò per la prima volta nel 2012. Amber Heard si è commossa sul banco degli imputati mentre ha rivelato che non dimenticherà mai la prima volta che Johnny Depp l'ha schiaffeggiata: durante la sua testimonianza l'attrice inizialmente ha descritto come la natura straordinariamente amorevole e generosa di Depp sarebbe improvvisamente cambiata dopo l'inizio della loro relazione. La Heard ha quindi descritto la prima ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022)sta testimoniando per ladurante il processo e ha appena rivelato chele 'spezzò il' quando la schiaffeggiò per lanel 2012.si è commossa sul banco degli imputati mentre ha rivelato che non dimenticherà mai lachel'ha: durante la sua testimonianza l'attrice inizialmente ha descritto come la natura straordinariamente amorevole e generosa disarebbe improvvisamente cambiata dopo l'inizio della loro relazione. Laha quindi descritto la...

Advertising

ileniazzz : RT @lostonyouvh: Il mondo dello spettacolo, del cinema di quello che vi pare, dovrebbe seriamente togliere dal cazzo Amber Heard e dare più… - AnchequiPrande : amber heard verrà ricordata, da me, come quella che ha distrutto Capitan Jack Sparrow. Uno dei miei personaggi preferiti di sempre - francysthought : RT @ManeskiVic: 'Con la coda dell'occhio, ho visto un pugno venire sopra la mia spalla. Ha colpito Johnny Depp in faccia. Quello era il pug… - _Paper__Tiger_ : La deposizione di Amber Heard è inascoltabile, una vergogna per chi si è trovato veramente nella situazione che lei… - marcodelia97 : Johnny Depp e Amber Heard, Cosa Cambierà per gli Uomini - #Shorts -