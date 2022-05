Altri tre morti sul lavoro ,le vittime nel Salento, in Romagna e nel Vicentino (Di mercoledì 4 maggio 2022) La strage sul lavoro continua : oggi le vittime sono tre. I lutti hanno colpito il Salento, il Vicentino e la provincia di Cesena. L'ultima vittima della lunga scia di morti bianche in Salento ha il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) La strage sulcontinua : oggi lesono tre. I lutti hanno colpito il, ile la provincia di Cesena. L'ultima vittima della lunga scia dibianche inha il ...

Advertising

valigiablu : Nel 2021, 126 donne e 1.095 uomini hanno perso la vita mentre stavano lavorando – più di tre persone ogni giorno. A… - RaiPortaaPorta : Tra poco la sconvolgente testimonianza della moglie del comandante del reggimento Azov e delle mogli e fidanzate d… - FratellidItalia : RT @carettamc11: Non passa giorno in #Italia senza #MortiBianche. In provincia di #Vicenza,#Roma e #Lecce altri tre lavoratori hanno perso… - paol__ : Tra gli ultimi quattro per me c'è un abisso tra Alex e gli altri tre infatti lui sicuramente sarà il quarto, sull'a… - iamgiada_ : ma quindi è finita così? Alex in ballottaggio con gli altri tre? #Amicispoiler -