Alina Kabaeva, l'amante di Putin e il legame con la ginecologa delle vip: nella stessa clinica hanno partorito Hunziker e Barbara Berlusconi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alina Kabaeva non si trova più in Svizzera. Le voci sulla possibile presenza della ginnasta che è considerata l'amante di Vladimir Putin hanno smosso il governo svizzero che ha... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 4 maggio 2022)non si trova più in Svizzera. Le voci sulla possibile presenza della ginnasta che è considerata l'di Vladimirsmosso il governo svizzero che ha...

Advertising

tempoweb : I figli segreti di #Putin e Alina #Kabaeva, spuntano le prove. Trovata la ginecologa che li ha fatti nascere… - Affaritaliani : 'Ho fatto nascere io i figli di Putin'. Spunta la ginecologa di Alina Kabaeva - Gazzettino : Alina Kabaeva e il legame con la ginecologa delle vip che fece partorire l'amante di Putin in Svizzera - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Alina Kabaeva e il legame con la ginecologa delle vip che fece partorire l'amante di Putin in Svizzera - ilmessaggeroit : Alina Kabaeva e il legame con la ginecologa delle vip che fece partorire l'amante di Putin in Svizzera -