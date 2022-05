Alibaba | titolo ancora giù | dai massimi bruciati 550 mld dollari

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Se lunedì ilaveva 'sbandato' (arrivando a perdere fino al 9,4% nel giro di pochi minuti) per un malinteso su un presunto arresto del fondatore Jack Ma,conferma il suo periodo negativo anche nella seduta odierna, con un calo a Hong Kong del 3,74% a 96,55locali. A questi valori il calo daidi ottobre 2020 (quando ildel colosso dell'e-commerce aveva sfiorato quota 300) è pari a due terzi: in pratica sono andaticirca 550 miliardi di, perdite che hanno notevolmente 'raffreddato' l'entusiasmo degli investitori stranieri. Il calo quasi ininterrotto coincide chiaramente con la progressiva uscita di scena del fondatore Jack Ma che ha lasciato il board di ...

