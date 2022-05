Alex Belli parla dell’incontro tra Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi (e lancia una frecciatina a Barù!)

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo essersi ristorato sotto il caldo sole della Repubblica Dominicana insieme alla moglie Delia Duran,è tornato a Milano e tra un servizio fotografico e l’altro, il protagonista indiscusso del Gf Vip 6, si è lasciato andare in una chiacchierata con Casa Chi, il format instagram del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Per prima cosa,ha voluto dire la sua su quanto accaduto ultimamente tra Manuel e Lulù: Solitamente non mi inserisco nelle situazioni sentimentali altrui, anche perché ne ho abbastanza delle mie, l’unica cosa che ti posso dire è che il Grande Fratello è unassima esperienza conoscitiva. Ci si conosce in una realtà parallela e poi la prova del nove si ha quando si esce fuori. Io hoto con entrambi, loro ci hanno provato, hanno provato a viversi ...