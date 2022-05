Alessandro Maja | chi è l’architetto che ha ucciso moglie e figlia a martellate a Samarate

(Di mercoledì 4 maggio 2022)Giovanni, 57 anni, ha lo studio professionale sui Navigli di Milano e progetti in Italia e all’estero. «Il matrimonio era in crisi»

Il marito, 57 anni, fermato dai carabinieri, è sospettato di aver impugnato un martello e di aver colpito tutta la famiglia. Successivamente, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ...Chi èFondatore diGroup, un atelier di progettazione che opera in Italia e all'estero e fornisce un supporto a 360° per la progettazione di spazi commerciali nel 'Food&Beverage'...Le forze dell'ordine hanno fermato il padre dei ragazzi e marito della donna, Alessandro Maja, di 58 anni, che avrebbe poi tentato il suicidio ed è ora in ospedale "in buone condizioni ma sotto ...Alessandro Giovanni Maja, 57 anni, fermato stamattina dai carabinieri perché sospettato di aver ucciso moglie e figlia e di aver gravemente ferito l'altro figlio a Samarate, è noto nel settore ...