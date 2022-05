Al via il Global Startup Program con 100 startup da selezionale e internazionalizzare (Di mercoledì 4 maggio 2022) Parte la terza edizione del Global startup Program, rivolto alla selezione di 100 startup giovani, innovative e con forte potenziale di crescita. Una rampa di lancio messa a disposizione dell’estro imprenditoriale delle giovani aziende italiane che desiderano migliorare l’efficacia del proprio business model e accrescere il know-how gestionale e finanziario trascorrendo 8 settimane, a partire da settembre 2022, presso alcuni tra i più qualificati acceleratori esteri per elevare i livelli di competitività nell’acceso confronto internazionale. Come funziona il Global startup Program Il Global startup Program si inserisce nel quadro di una ... Leggi su fmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) Parte la terza edizione del, rivolto alla selezione di 100giovani, innovative e con forte potenziale di crescita. Una rampa di lancio messa a disposizione dell’estro imprenditoriale delle giovani aziende italiane che desiderano migliorare l’efficacia del proprio business model e accrescere il know-how gestionale e finanziario trascorrendo 8 settimane, a partire da settembre 2022, presso alcuni tra i più qualificati acceleratori esteri per elevare i livelli di competitività nell’acceso confronto internazionale. Come funziona ilIlsi inserisce nel quadro di una ...

