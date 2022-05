Al via alla Stazione Marittima la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questa mattina, alle 9, alla Stazione Marittima di Salerno prenderà il via la terza edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro. Per la prima volta l’evento, promosso dal Centro Studi Super Sud in collaborazione con Gruppo Stratego, si terrà nella città di Salerno. Il 4 e il 5 maggio, presso la Stazione Marittima, laureandi, diplomandi, inoccupati e lavoratori in cerca di Formazione specializzata potranno fare rete e confrontarsi sul mondo dell’imprenditorialità. La giornata di chiusura, il 6 maggio, si svolgerà presso la Sala Silvio Petrone del Partner Hackathon Banca Campania Centro, a Battipaglia. I diversi attori coinvolti avranno un’opportunità unica per avere chiaro lo scenario lavorativo nel ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questa mattina, alle 9,di Salerno prenderà il via la terza edizione delladellae del. Per la prima volta l’evento, promosso dal Centro Studi Super Sud in collaborazione con Gruppo Stratego, si terrà nella città di Salerno. Il 4 e il 5 maggio, presso la, laureandi, diplomandi, inoccupati e lavoratori in cerca dispecializzata potranno fare rete e confrontarsi sul mondo dell’imprenditorialità. La giornata di chiusura, il 6 maggio, si svolgerà presso la Sala Silvio Petrone del Partner Hackathon Banca Campania Centro, a Battipaglia. I diversi attori coinvolti avranno un’opportunità unica per avere chiaro lo scenario lavorativo nel ...

