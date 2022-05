Al Genovesi “Le ultime lune”: ultimo spettacolo in concorso al Festival Teatro Xs (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domenica 8 maggio 2022, alle ore 19.15, al Teatro Genovesi a Salerno (via Principessa Sichelgaita, 12a) va in scena Le ultime lune” due atti di Furio Bordon. È l’ultimo spettacolo in concorso per la tredicesima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi di Salerno con il coordinamento di Enzo Tota. A calcare le tavole del Teatro Genovesi saranno Aldo L’Imperio (che ne firma la regia), Anna Cofano e Giuseppe Nardone con quello che è stato definito uno dei testi del Teatro contemporaneo d’autore. Il sottotitolo è “quando la felicità è nel passato” e così per il protagonista dell’opera che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domenica 8 maggio 2022, alle ore 19.15, ala Salerno (via Principessa Sichelgaita, 12a) va in scena Le” due atti di Furio Bordon. È l’inper la tredicesima edizione delNazionaleXS Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi di Salerno con il coordinamento di Enzo Tota. A calcare le tavole delsaranno Aldo L’Imperio (che ne firma la regia), Anna Cofano e Giuseppe Nardone con quello che è stato definito uno dei testi delcontemporaneo d’autore. Il sottotitolo è “quando la felicità è nel passato” e così per il protagonista dell’opera che ...

Advertising

anteprima24 : ** Al Genovesi “Le ultime lune”: ultimo #Spettacolo in concorso al Festival Teatro Xs ** - loca_acm : l'unica grossa differenza è stata l'Atalanta che ha fatto 20 punti meno, per il resto il campionato ha gli stessi v… - GazzettaSalerno : È stato rinviato a domenica 8 maggio 2022, lo spettacolo “Le ultime lune” in programma domenica pomeriggio alle ore… - GazzettaSalerno : Le ultime lune, spettacolo al Teatro Genovesi rinviato a domenica 8. - occhio_notizie : Rinviato lo spettacolo 'Le ultime lune' in programma per oggi pomeriggio -

Alberto Genovese, le ultime notizie sul processo Mediaset Infinity Romina, massacrata con 15 coltellate: ecco chi è l’ex compagno sospettato del brutale omicidio. Le ultime novità Pubblicità - Sul posto si sono quindi portati i poliziotti della squadra mobile della Questura di Frosinone, agli ordini del capo della Mobile Flavio Genovesi, e i vigili del fuoco. Questi ultimi, ... Dall'archivio storico di Primocanale, 2013: Maria Vietz a Liguria Ancheu Maria Vietz è stata per decenni la regina del teatro dialettale, una vita spesa per la promozione del genovese soprattutto al fianco di ... i servizi e le interviste gli ultimi 40 anni di storia della ... Pubblicità - Sul posto si sono quindi portati i poliziotti della squadra mobile della Questura di Frosinone, agli ordini del capo della Mobile Flavio Genovesi, e i vigili del fuoco. Questi ultimi, ...Maria Vietz è stata per decenni la regina del teatro dialettale, una vita spesa per la promozione del genovese soprattutto al fianco di ... i servizi e le interviste gli ultimi 40 anni di storia della ...