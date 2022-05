Al Bernabeu succede l’impensabile: il Real Madrid ribalta il City e vola in finale di Champions League (Di mercoledì 4 maggio 2022) Real Madrid-Manchester City di semifinale di Champions League non ha tradito le aspettative. Dopo una partita d’andata eccezionale e spettacolare non poteva essere altrimenti oggi, nel match di ritorno. Eppure fino a metà del secondo tempo le uniche scintille le hanno regalate Modric e Laporte, arrivati alle mani al 9?. La partita si è accesa solo al 73? con la rete di Mahrez , che ha portato in vantaggio il City, con un piede in finale. La squadra di Guardiola, però, ha subito una clamorosa rimonta in un solo minuto: Rodrygo, infatti, ha segnato una doppietta incredibile, che ha permesso al Real Madrid di giocarsi tutto ai supplementari. Nell’extra time, poi, Benzema si è reso ancora una volta protagonista, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022)-Manchesterdi semidinon ha tradito le aspettative. Dopo una partita d’andata eccezionale e spettacolare non poteva essere altrimenti oggi, nel match di ritorno. Eppure fino a metà del secondo tempo le uniche scintille le hanno regalate Modric e Laporte, arrivati alle mani al 9?. La partita si è accesa solo al 73? con la rete di Mahrez , che ha portato in vantaggio il, con un piede in. La squadra di Guardiola, però, ha subito una clamorosa rimonta in un solo minuto: Rodrygo, infatti, ha segnato una doppietta incredibile, che ha permesso aldi giocarsi tutto ai supplementari. Nell’extra time, poi, Benzema si è reso ancora una volta protagonista, ...

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @pisto_gol: Rm-Mc 3:1 Dopo aver rimontato Psg e Chelsea il Real rimonta da 0:1 (Mahrez) in due minuti con la doppietta di Rodrygo e segn… - GIUSPEDU : RT @pisto_gol: Rm-Mc 3:1 Dopo aver rimontato Psg e Chelsea il Real rimonta da 0:1 (Mahrez) in due minuti con la doppietta di Rodrygo e segn… - TheDudeforpeace : @Deianir17128382 Concordo (però non giocare 15 minuti il secondo supplementare succede solo al Bernabeu) - pisto_gol : Rm-Mc 3:1 Dopo aver rimontato Psg e Chelsea il Real rimonta da 0:1 (Mahrez) in due minuti con la doppietta di Rodry… - lucacorsato : RT @CronacheTweet: Succede di tutto al Bernabéu. Il #RealMadrid rimonta lo svantaggio del match di andata e risponde alla rete di #Mahrez c… -