Agroalimentare | Clai punta all' autosufficienza energetica

(Di mercoledì 4 maggio 2022) PARMA (ITALPRESS) –re sull'italianità e l'expertise produttiva per conquistare nuovi mercati. Questa la ricetta della cooperativa alimentareche ha da poco festeggiato i suoi primi 60 anni e che a Cibus, la Fiera internazionale dell'che si tiene a Parma, ha tracciato il bilancio della propria esperienza. “Noi siamo nati nel 1962, il primo dipendente nel 1964 – ha ricordato a margine di un convegno il direttore generale diPietro D'Angeli -. Oggi tra dipendenti, soci siamo oltre 1000 persone. Questo dimostra la crescita, le idee, il sacrificio della nostra cooperativa”. Un periodo complesso quello internazionale anche per il settore alimentare, tra aumento del costo delle materie prime e dell'energia, che spinge le aziende verso la ricerca di. “Questa fase ...

Nel primo giorno di Cibus, l'evento punto di riferimento dell'agroalimentare italiano, la cooperativa imolese Clai arriva dopo aver celebrato il traguardo dei 60 anni di attività, e lo fa presentando per i prossimi tre giorni al pubblico di Fiere Parma i suoi prodotti. Si tratta di un prodotto che ha richiesto un percorso di ricerca di oltre due anni e in cui l'investimento realizzato da parte di una grande realtà agroalimentare ha consentito di sviluppare nuove soluzioni.