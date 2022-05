Adecco, Semeraro nuovo Senior VP Recruitment Solutions Southern Europe (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – The Adecco Group, leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, ha annunciato la nomina di Luca Semeraro come Senior Vice President Recruitment Solutions Southern Europe di Badenoch + Clark e Spring Professional, società specializzate in Professional Recruitment.Il percorso di Semeraro inizia in The Adecco Group più di 20 anni fa, per poi continuare in diverse realtà del settore. Rientra ufficialmente nel Gruppo nel 2015 come responsabile de Professional Recruitmente in Svizzera. L'ultimo ruolo ricoperto è stato quello Senior Vice President Professional Recruitment DACH Region, con focus su Germania, Austria e Svizzera.Nella sua ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – TheGroup, leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, ha annunciato la nomina di LucacomeVice Presidentdi Badenoch + Clark e Spring Professional, società specializzate in Professional.Il percorso diinizia in TheGroup più di 20 anni fa, per poi continuare in diverse realtà del settore. Rientra ufficialmente nel Gruppo nel 2015 come responsabile de Professionale in Svizzera. L'ultimo ruolo ricoperto è stato quelloVice President ProfessionalDACH Region, con focus su Germania, Austria e Svizzera.Nella sua ...

Advertising

MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – The Adecco Group, leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, ha annunciato… - ih_community : The Adecco Group, nuovo incarico per Luca Semeraro - -

Adecco, Semeraro nuovo Senior VP Recruitment Solutions Southern Europe – giornalepartiteiva.it Il Giornale delle Partite IVA Adecco, Semeraro nuovo Senior VP Recruitment Solutions Southern Europe MILANO (ITALPRESS) – The Adecco Group, leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, ha annunciato la nomina di Luca Semeraro come Senior Vice President Recruitment Solutions Southern ... Luca Semeraro cresce in The Adecco Group The Adecco Group, gruppo operante nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse umane, ha annunciato la nomina Luca Semeraro come Senior Vice President Recruitment Solutions Southern Europe di ... MILANO (ITALPRESS) – The Adecco Group, leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, ha annunciato la nomina di Luca Semeraro come Senior Vice President Recruitment Solutions Southern ...The Adecco Group, gruppo operante nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse umane, ha annunciato la nomina Luca Semeraro come Senior Vice President Recruitment Solutions Southern Europe di ...