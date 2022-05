Aborto Usa, Lidia Ravera: “Qui o lì è sempre materia scambio politico” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ impensabile che un diritto conquistato oltre 40 anni fa venga messo in discussione. In Usa, come in Italia, il tema dell’Aborto è sempre materia di scambio politico come se sul corpo delle donne si dovessero creare, naufragare o distruggere alleanze. Un tema sempre a disposizione della battaglia ideologica e politica”. Così la scrittrice e giornalista Lidia Ravera, autrice (con Marco Lombardo Radice) di ‘Porci con le ali’, da sempre impegnata per i diritti delle donne, interviene sulla fuga di notizie dalla Corte Suprema statunitense riguardo all’Aborto. “Mia figlia e mia nipote vivono in Texas, non mi piace saperle lì. Quando vado a trovarle – confida all’Adnkronos -, vedo palpabilmente cosa è uno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ impensabile che un diritto conquistato oltre 40 anni fa venga messo in discussione. In Usa, come in Italia, il tema dell’dicome se sul corpo delle donne si dovessero creare, naufragare o distruggere alleanze. Un temaa disposizione della battaglia ideologica e politica”. Così la scrittrice e giornalista, autrice (con Marco Lombardo Radice) di ‘Porci con le ali’, daimpegnata per i diritti delle donne, interviene sulla fuga di notizie dalla Corte Suprema statunitense riguardo all’. “Mia figlia e mia nipote vivono in Texas, non mi piace saperle lì. Quando vado a trovarle – confida all’Adnkronos -, vedo palpabilmente cosa è uno ...

lauraboldrini : Secondo notizie di stampa, la Corte Suprema americana starebbe per cancellare il diritto all'#aborto negli USA: un… - amnestyitalia : Se le indiscrezioni che la Corte suprema degli Usa si sarebbe dichiarata contro il diritto di aborto, saranno confe… - amnestyitalia : ??La sentenza della Corte suprema Usa mette in pericolo il diritto all'aborto nel mondo. Questa la dichiarazione del… - Gemma17884743 : RT @Ste_Mazzu: Gli Usa sono quello Stato che s'accinge ad abolire il diritto all'aborto perché la vita è sacra. Perlomeno fino all'età per… - teresa60689295 : RT @HStylesItalia: Harry via Instagram Stories, manifestando contro l’intenzione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all… -