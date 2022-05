A24 - A25: Giovannini, prorogare blocco tariffe al 31 dicembre (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Il governo ritiene opportuno operare per far sì che l' attuale blocco delle tariffe delle tratte autostradali" A24 e A25 "previsto fino al 30 giugno 2022, venga prorogato al 31 dicembre 2022". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Il governo ritiene opportuno operare per far sì che l' attualedelledelle tratte autostradali" A24 e A25 "previsto fino al 30 giugno 2022, venga prorogato al 312022". Lo ha ...

Advertising

AnsaAbruzzo : A24-A25: Giovannini, prorogare blocco tariffe al 31 dicembre - AnsaAbruzzo : A24/A25: Marsilio, per Regione Abruzzo Pef irricevibile - Agenparl : A24-A25: Pezzopane (Pd), bene blocco aumenti tariffe, ora cambio di passo) - - fisco24_info : A24-A25: Giovannini, prorogare blocco tariffe al 31 dicembre: Così su aumento dei pedaggi su autostrade tra Lazio a… - Montecitorio : Aumento #pedaggi e messa in #sicurezza #autostrade #A24 e #A25, i deputati iscritti a parlare per l'informativa urg… -