A Bergamo 41 nuovi medici, Giupponi: “Sospiro di sollievo per 13mila cittadini” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Martedì 3 maggio si è concluso, con la discussione della tesi, il corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2018/2021, per 41 professionisti del polo didattico di Bergamo. E’ il primo gruppo di futuri medici di assistenza primaria che ha frequentato il corso con la nuova impostazione organizzativa che vede le 8 ATS lombarde quali sedi del polo didattico. Si tratta dei dottori e delle dottoresse Angeli Martina, Azzarà Domenico, Barbolini Erika, Bebawy Sara, Blanda Giulia Maria, Caccia Arianna, Calabria Christian, Carlotti Andrea, Cividini Claudia, Colleoni Claudio, Cornali Mauro, De Carlo Luigina, De Ruschi Sara, Di Lernia Kristian, Elkawwas Mohamed, Ferhati Refije, Grattieri Roberto, Lillo Rossella, Liotta Eloisa, Masi Anna, Milesi Marta, Mondo Elena, Munteanu Raisa, Pasat Ana, Pedroni Martina, Pezzotta Morgana, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Martedì 3 maggio si è concluso, con la discussione della tesi, il corso di formazione specifica inna generale, triennio 2018/2021, per 41 professionisti del polo didattico di. E’ il primo gruppo di futuridi assistenza primaria che ha frequentato il corso con la nuova impostazione organizzativa che vede le 8 ATS lombarde quali sedi del polo didattico. Si tratta dei dottori e delle dottoresse Angeli Martina, Azzarà Domenico, Barbolini Erika, Bebawy Sara, Blanda Giulia Maria, Caccia Arianna, Calabria Christian, Carlotti Andrea, Cividini Claudia, Colleoni Claudio, Cornali Mauro, De Carlo Luigina, De Ruschi Sara, Di Lernia Kristian, Elkawwas Mohamed, Ferhati Refije, Grattieri Roberto, Lillo Rossella, Liotta Eloisa, Masi Anna, Milesi Marta, Mondo Elena, Munteanu Raisa, Pasat Ana, Pedroni Martina, Pezzotta Morgana, ...

