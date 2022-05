3 giorni di permesso legge 104/92: non c’è riproporzionamento se durante lo stesso mese il dipendente si assenta ad altro titolo (malattia, ferie ecc.) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D. Lgs 151/2001 e dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24), in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo il testo vigente della104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D. Lgs 151/2001 e dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24), in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. L'articolo .

