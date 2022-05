200 euro a lavoratori e pensionati senza fare domanda: come ottenere il bonus e quando viene erogato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Decreto Aiuti appena presentato dal governo Draghi, per andare incontro alle famiglie italiane già duramente colpite dalla crisi economica e dall’aumento dell’inflazione, ha stanziato un bonus di 200 euro. Un importo una tantum che sarà versato direttamente in busta paga per i lavoratori dipendenti e accreditati con la pensione ai pensionati. Il nuovo bonus fa parte di una più ampia misura, appunto il decreto Aiuti, che inizialmente doveva stanziare un totale di 6-7 miliardi di euro ma che poi è stata incrementata fino agli attuali 14 miliardi. La scelta del governo di ampliare i fondi destinati agli italiani è nata in conseguenza del fatto che le prospettive economiche per le famiglie sono tutt’altro che rosee. Si stima infatti che il potere d’acquisto degli stipendi a fine ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Decreto Aiuti appena presentato dal governo Draghi, per andare incontro alle famiglie italiane già duramente colpite dalla crisi economica e dall’aumento dell’inflazione, ha stanziato undi 200. Un importo una tantum che sarà versato direttamente in busta paga per idipendenti e accreditati con la pensione ai. Il nuovofa parte di una più ampia misura, appunto il decreto Aiuti, che inizialmente doveva stanziare un totale di 6-7 miliardi dima che poi è stata incrementata fino agli attuali 14 miliardi. La scelta del governo di ampliare i fondi destinati agli italiani è nata in conseguenza del fatto che le prospettive economiche per le famiglie sono tutt’altro che rosee. Si stima infatti che il potere d’acquisto degli stipendi a fine ...

