Zelensky: «Lavrov sugli ebrei? Dalla Russia una spinta antisemita» – Il video (Di martedì 3 maggio 2022) Un nuovo pacchetto di sanzioni in arrivo contro la Russia. Lo ha annunciato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo video-messaggio notturno su Facebook. «Ci aspettiamo un nuovo pacchetto di sanzioni dall’Unione europea nel prossimo futuro. Questo pacchetto dovrebbe includere passi chiari per bloccare le entrate energetiche della Russia. Crediamo davvero in questo. In modo che allo Stato terrorista non venga dato un miliardo di euro al giorno per il carburante», ha detto il presidente. «Ma vale anche la pena prepararsi per il prossimo passo delle sanzioni ora – ha aggiunto -. In ogni caso, dovremo bloccare tutte le operazioni di import-export con la Russia. Perché questo è il modo con cui fanno i soldi a Mosca. E non capiscono ancora che il diritto internazionale e la pace in Europa ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Un nuovo pacchetto di sanzioni in arrivo contro la. Lo ha annunciato il presidente dell’Ucraina Volodymyrnel suo-messaggio notturno su Facebook. «Ci aspettiamo un nuovo pacchetto di sanzioni dall’Unione europea nel prossimo futuro. Questo pacchetto dovrebbe includere passi chiari per bloccare le entrate energetiche della. Crediamo davvero in questo. In modo che allo Stato terrorista non venga dato un miliardo di euro al giorno per il carburante», ha detto il presidente. «Ma vale anche la pena prepararsi per il prossimo passo delle sanzioni ora – ha aggiunto -. In ogni caso, dovremo bloccare tutte le operazioni di import-export con la. Perché questo è il modo con cui fanno i soldi a Mosca. E non capiscono ancora che il diritto internazionale e la pace in Europa ...

