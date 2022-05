"Zelensky e Hitler ebrei". Ira di Israele contro Mosca (Di martedì 3 maggio 2022) Convocato l'ambasciatore russo dopo le parole di Lavrov. Il premier Bennett: nulla come l'Olocausto Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 maggio 2022) Convocato l'ambasciatore russo dopo le parole di Lavrov. Il premier Bennett: nulla come l'Olocausto

