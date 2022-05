WWE | Spiegato il motivo dell’assenza di Sheamus negli ultimi due eventi del tour europeo

(Di martedì 3 maggio 2022) Di recente la WWE ha svolto un brevee tra i nomi di punta di questi, per ovvie ragioni di natura geografica, c’era quello di. L’atleta ha combattuto tranquillamente i primi incontri in cui era pubblicizzato mentre è rimasto a guardare nelle ultime due serate. Molti fan hanno subito pensato a un infortunio per il Celtic Warrior, ma a quanto pare ildella sua assenza sarebbe da legare alla presenza di un altro wrestler. Più tempo per Butch Secondo quanto riportato da PWInsider,avrebbe ‘mancato’ glidue appuntamenti delperché alcuni membri dello staff della WWE avrebbero deciso di dare più spazio sul ring a Butch (aka Pete Dunne). Infatti, durante ilButch ha ...

