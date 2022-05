WWE: Raw fa registrare i peggiori ascolti da dicembre (Di martedì 3 maggio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network, che ha visto la presenza della Bloodline al completo e anche quella di Drew McIntyre, utile alla costruzione del match di questa domenica fra la stessa Bloodline e il team formato da McIntyre e gli RK-Bro. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 1.581.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.38. Ancora in calo La puntata dello show rosso non solo ha raggiunto numeri inferiori alla settimana precedente ma ha fatto registrare il numero di spettatori più basso da dicembre a questa parte, c’è da dire che sui numeri stanno sicuramente influendo i playoff NBA. Leggi su zonawrestling (Di martedì 3 maggio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network, che ha visto la presenza della Bloodline al completo e anche quella di Drew McIntyre, utile alla costruzione del match di questa domenica fra la stessa Bloodline e il team formato da McIntyre e gli RK-Bro. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli, ha fattoun totale di 1.581.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.38. Ancora in calo La puntata dello show rosso non solo ha raggiunto numeri inferiori alla settimana precedente ma ha fattoil numero di spettatori più basso daa questa parte, c’è da dire che sui numeri stanno sicuramente influendo i playoff NBA.

