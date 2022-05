Volley femminile | analisi convocate Italia Tanta abbondanza | non c’è spazio per Mingardi E Folie…

(Di martedì 3 maggio 2022) Davide Mazzanti ha puntellato la squadra con cui ha vinto gli Europei la scorsa estate. Il CT della Nazionalena dinon ha operato grossi stravolgimenti in seno al gruppo che si prepara ad affrontare l’intensa estate, culminante con gli attesissimi Mondiali tra Polonia e Olanda. L’vuole essere protagonista e andrà a caccia del titolo iridato dopo aver conquistato la medaglia d’argento quattro anni fa, affidandosi ormai a una rosa assodata e dotata di enorme talento. Le certezze sono acclarate: l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Miriam Sylla ed Elena Pietrini, le centrali Anna Danesi e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro. In cabina di regia ci sarà un ballotaggio, misto ad alternanza, tra Alessia Orro e Ofelia Malinov, come si era vito durante la cavalcata continentale. ...

Advertising

SkySport : Volley, A1 femminile PLAYOFF - FINALE G1 ? CONEGLIANO-MONZA Sabato alle 20.30 Su Sky Sport Arena ? #SkySport #Volley - infoitsport : Volley femminile, Nations League 2022: le convocate dell'Italia. Egonu guida le Campionesse d'Europa, assente Folie - marcofantasiatw : Grande novità in casa Kioene: dalla prossima stagione saranno aperte le porte al volley femminile, cominciando dall… -

... essendo il campionato di Serie A1 dicondiviso dalle due emittenti. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia tramite Rai Play per tutti, sia tramite Sky Go ......00 RKC Waalwijk - PEC Zwolle 0 - 2 21:00 SC Cambuur - PSV 1 - 2 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 18:00 Reggio Emilia - Milano 63 - 67 19:00 Trento - Pesaro 82 - 83- SERIE A119:45 ...Diretta Monza Conegliano streaming video Rai: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto del volley femminile, sogno Vero Volley (oggi 3 maggio). Manca sempre meno alla diretta di Monza ...esattamente come la Nazionale Femminile di Mazzanti » (Tuttosport) A luglio Bologna diventerà la capitale del grande volley mondiale. Credo che questa possa essere una buona occasione per gli azzurri ...