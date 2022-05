"Vincerete la guerra", Johnson infiamma il Parlamento ucraino. E promette altri soldi, missili e radar (Di martedì 3 maggio 2022) «L'Ucraina vincerà, l'Ucraina sarà libera». Il premier britannico Boris Johnson ha parlato alla Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, in collegamento video. «Il Regno Unito farà tutto il possibile» per far sì che la Russia risponda dei crimini di guerra a Bucha, Irpin e Hostomel, ha detto Johnson, «ho vagato per le belle strade della vostra capitale e ho visto abbastanza sulla libertà ucraina per sapere che il Cremlino stava facendo un errore di calcolo fondamentale, un terribile errore». «Ho detto a chiunque conoscessi, a chiunque avrebbe ascoltato che l'Ucraina avrebbe combattuto e avrebbe vinto, eppure c'erano alcuni che credevano alla propaganda del Cremlino che l'armatura russa sarebbe stata come una forza irresistibile che andava come un coltello nel burro, e che Kiev sarebbe caduta in pochi ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) «L'Ucraina vincerà, l'Ucraina sarà libera». Il premier britannico Borisha parlato alla Verkhovna Rada, il, in collegamento video. «Il Regno Unito farà tutto il possibile» per far sì che la Russia risponda dei crimini dia Bucha, Irpin e Hostomel, ha detto, «ho vagato per le belle strade della vostra capitale e ho visto abbastanza sulla libertà ucraina per sapere che il Cremlino stava facendo un errore di calcolo fondamentale, un terribile errore». «Ho detto a chiunque conoscessi, a chiunque avrebbe ascoltato che l'Ucraina avrebbe combattuto e avrebbe vinto, eppure c'erano alcuni che credevano alla propaganda del Cremlino che l'armatura russa sarebbe stata come una forza irresistibile che andava come un coltello nel burro, e che Kiev sarebbe caduta in pochi ...

