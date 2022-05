Villarreal, sono finiti i miracoli: incredibile rimonta del Liverpool (Di martedì 3 maggio 2022) Finisce il ritorno di semifinale di Champions League: il Liverpool stacca il pass per accedere alla finale, Mané ci mette il sigillo Il Villarreal dà tutto nel corso del primo tempo. Nella ripresa, tuttavia, il Liverpool riprende il match e conquista la finale di Champions League. Infranti i sogni del club spagnolo, che aveva davvero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 maggio 2022) Finisce il ritorno di semifinale di Champions League: ilstacca il pass per accedere alla finale, Mané ci mette il sigillo Ildà tutto nel corso del primo tempo. Nella ripresa, tuttavia, ilriprende il match e conquista la finale di Champions League. Infranti i sogni del club spagnolo, che aveva davvero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cirofantaguzzi : Nessuno dei tifosi del Villarreal si sta chiedendo di chi è la colpa se non sono andati in finale ma applaudono la… - J19765 : RT @VlnN94: 1T: Villarreal 2-0 Liverpool 2T, dopo che sono saliti in cattedra ????????, Villarreal 2-3 Liverpool Masterclass - Cropy_03 : RT @VlnN94: 1T: Villarreal 2-0 Liverpool 2T, dopo che sono saliti in cattedra ????????, Villarreal 2-3 Liverpool Masterclass - jovinco82 : RT @VlnN94: 1T: Villarreal 2-0 Liverpool 2T, dopo che sono saliti in cattedra ????????, Villarreal 2-3 Liverpool Masterclass - Mazzarriball : RT @VlnN94: 1T: Villarreal 2-0 Liverpool 2T, dopo che sono saliti in cattedra ????????, Villarreal 2-3 Liverpool Masterclass -