Villarreal-Liverpool 2-3 | Fabinho | “Potevamo segnare anche quattro gol”

"Loro hanno dato tutto ciò che avevano nel primo tempo, mentre noi abbiamo controllato la gara nella ripresa. Abbiamo segnato tre reti, ma avremmo potuto farne anche quattro". Queste le parole di Fabinho, intervenuto ai microfoni di BT Sport al termine della semifinale di ritorno di Champions League tra Villarreal e Liverpool. In merito al gol segnato, il brasiliano ha detto: "Sono davvero felice. Inizialmente volevo passarla a Mané, ma temevo che fosse in fuorigioco e quindi ho deciso di tirare. Credo sia stata la scelta migliore": SportFace.

