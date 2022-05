Villarreal-Liverpool 2-3, Alexander-Arnold: “In semifinale ci complichiamo sempre la vita” (Di martedì 3 maggio 2022) Il difensore del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, ha parlato al termine della semifinale di ritorno di Champions League contro il Villarreal: “In semifinale riusciamo sempre a complicarci la vita. Basti pensare alla gara con la Roma in trasferta, a quella in casa del Barcellona e ora qui. E’ stata dura, loro hanno giocato molto bene nel primo tempo. All’intervallo però ci siamo riorganizzati e abbiamo fatto ciò che dovevamo fare“. Il terzino ha poi proseguito nella sua analisi ai microfoni di BT Sports: “Non sempre si può controllare il gioco. Loro sono partiti forte segnando subito, ma a staccare il biglietto per Parigi siamo stati noi. Nel primo tempo non abbiamo mai giocato il nostro calcio. Non abbiamo vinto nessuna delle ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Il difensore del, Trent, ha parlato al termine delladi ritorno di Champions League contro il: “Inriusciamoa complicarci la. Basti pensare alla gara con la Roma in trasferta, a quella in casa del Barcellona e ora qui. E’ stata dura, loro hanno giocato molto bene nel primo tempo. All’intervallo però ci siamo riorganizzati e abbiamo fatto ciò che dovevamo fare“. Il terzino ha poi proseguito nella sua analisi ai microfoni di BT Sports: “Nonsi può controllare il gioco. Loro sono partiti forte segnando subito, ma a staccare il biglietto per Parigi siamo stati noi. Nel primo tempo non abbiamo mai giocato il nostro calcio. Non abbiamo vinto nessuna delle ...

Advertising

SkySport : ?? Klopp è sempre Klopp ?? Le foto con i tifosi anche sotto la pioggia ? ?? Villarreal-Liverpool, calcio d'inizio alle… - SkySport : VILLARREAL-LIVERPOOL 2-3 Risultato finale ? ? #Dia (3’) ? #Coquelin (41’) ? #Fabinho (62’) ? #Diaz (67’) ? #Mané (7… - GoalItalia : LIVERPOOL IN FINALE DI CHAMPIONS ???? Il Villarreal spaventa Klopp, poi la rimonta dei Reds da 2-0 a 2-3 ??… - iacobellli : RT @RadioRadioWeb: #ChampionsLeague: #Liverpool di rimonta sul #Villarreal. Per #Klopp è la quarta finale ???? - repubblica : Champions, Villarreal-Liverpool 2-3: i Reds cambiano marcia nella ripresa e volano in finale [dal nostro inviato Em… -