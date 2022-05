Villarreal Liverpool 0-0 LIVE | iniziata la semifinale di ritorno allo stadio de la Ceramica

(Di martedì 3 maggio 2022)de la, il match valido per ildelle semifinali della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacade lasi affrontano nel match valido per ildelle semifinali della Champions League 2021-2022. Sintesi0-0 1? Fischio d’inizio – Prima palla giocata dalla formazione ospite. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

Advertising

AAlciato : È finita con gli steward del Liverpool che applaudivano i tifosi del Villarreal. Quasi un altro mondo. - alzheimer_dr : Ora che sono 1-0 accendo Villarreal Liverpool, la guardo con mio padre e vediamo quanto ci mette ad ammazzare la ma… - boccia921 : Comunque vada (io spero ovviamente vinca il Liverpool) tanto di cappello per il Villarreal. Bravi #VILLIV -

Klopp e Emery hanno fatto le loro scelte in vista della gara di ritorno della semifinale di Champions League tra. I Reds, reduci dal 2 - 0 dell'andata, sono vicini alla terza finale in quattro anni., formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): Geronimo Rulli; Juan ...Villareal -sarà trasmessa in diretta dalle 21 in chiaro su Canale 5, mentre via satellite sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251). La gara sarà visibile anche in ...Sport - Il 'sottomarino giallo' proverà l'impresa di ribaltare il 2-0 dell'andata dei Reds. Emery spera di recuperare Gerard Moreno, sempre alle prese con i problemi al ginocchio. Klopp verso la ...Vedi anche Champions League Villarreal, Emery chiama i tifosi: "Recuperare uno 0-2 è difficile, speriamo nella vostra spinta" LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; ...