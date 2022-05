Villareal-Liverpool 2-3, Van Dijk: “Meritato nel secondo tempo, prima mancata aggressività” (Di martedì 3 maggio 2022) Virgil Van Dijk ha parlato nel post-partita di Villareal-Liverpool 2-3, ritorno della semifinale della Champions League 2021/2022. Ai microfoni di BT Sports il difensore olandese dei Reds ha analizzato la partita che ha dato agli inglesi l’accesso alla finalissima: “Nel primo tempo non siamo stati abbastanza aggressivi, loro sono stati aiutati dal fatto di aver segnato subito ma noi avremmo dovuto reagire in modo diverso – ha spiegato Van Dijk – Il secondo tempo però è stato eccezionale, abbiamo giocato in modo maturo e abbiamo Meritato il risultato. Abbiamo giocato molto bene con la palla ma anche senza, riuscendo a recuperare il possesso molto rapidamente.” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Virgil Vanha parlato nel post-partita di2-3, ritorno della semifinale della Champions League 2021/2022. Ai microfoni di BT Sports il difensore olandese dei Reds ha analizzato la partita che ha dato agli inglesi l’accesso alla finalissima: “Nel primonon siamo stati abbastanza aggressivi, loro sono stati aiutati dal fatto di aver segnato subito ma noi avremmo dovuto reagire in modo diverso – ha spiegato Van– Ilperò è stato eccezionale, abbiamo giocato in modo maturo e abbiamoil risultato. Abbiamo giocato molto bene con la palla ma anche senza, riuscendo a recuperare il possesso molto rapidamente.” SportFace.

