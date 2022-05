Videomessaggio di Grillo | “No ai competenti degli inceneritori e della spazzatura” E ai giornalisti | “Vi interessa solo se ho preso i soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Beppespunta dietro un pannello fotovoltaico, con tutta probabilità piazzato sul tetto di una casa, in un videocontributo al convegno ‘Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un’energia in MoVimento. Stato dell’arte, prospettive e best practice in Italia”, organizzato dal Movimento 5 stelle in Senato. “Stiamo entrando in una guerra senza saperlo, ma l’economia deve essere già una economia di guerra: bisogna decidere adesso e capire in che direzione andare” per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico. “Questo mondo dei. Idel nulla, del mondo vecchio, i, dei commissari,. Noi siamo gli indel nuovo, per renderci autonomi. È il momento di ...