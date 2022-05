Videogiochi, perché si parla di sale Lan e eSport: cosa succede (Di martedì 3 maggio 2022) Nel weekend si era diffusa la notizia che un numero imprecisato di sale Lan e eSport in tutta Italia era stato chiuso a seguito di un esposto presentato dalla Led, una società di gestione di sale giochi, in cui si lamentava un problema di concorrenza non regolamentata. Nelle ultime ore, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un comunicato in cui afferma di aver effettivamente compiuto dei controlli, ma specifica che questi hanno interessato solo quattro esercizi e che solo in tre casi si è provveduto a redigere verbali di sequestro amministrativo per le apparecchiature destinate al gioco poiché "prive di ogni forma di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato". Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 maggio 2022) Nel weekend si era diffusa la notizia che un numero imprecisato diLan ein tutta Italia era stato chiuso a seguito di un esposto presentato dalla Led, una società di gestione digiochi, in cui si lamentava un problema di concorrenza non regolamentata. Nelle ultime ore, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un comunicato in cui afferma di aver effettivamente compiuto dei controlli, ma specifica che questi hanno interessato solo quattro esercizi e che solo in tre casi si è provveduto a redigere verbali di sequestro amministrativo per le apparecchiature destinate al gioco poiché "prive di ogni forma di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato".

