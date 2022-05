VIDEO – Cavani da brividi con una bambina tifosa dello United: il Matador emoziona il web (Di martedì 3 maggio 2022) Un VIDEO di Edinson Cavani e di una giovanissima sua fan sta facendo il giro del mondo in queste ore. L’ex attaccante del Napoli, ora in forza al Manchester United è stato ripreso dalla giornalista Alisa Bender mentre interagiva con una giovanissima fan dei Red Devils, di nome Lolita Eastwood. Manchester United, Edinson Cavani (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) La giornalista ha postato il VIDEO sul proprio profilo Instagram, in cui il Matador mette in mostra tutta la sua bontà d’animo. Prima una meravigliosa reazione al pianto della ragazza, sommersa dall’emozione di conoscere il suo idolo. Poi il bellissimo gesto di indossare la fascia per i capelli regalatagli dalla tifosa, che ricorda quelle che è solito indossare durante le partite. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 maggio 2022) Undi Edinsone di una giovanissima sua fan sta facendo il giro del mondo in queste ore. L’ex attaccante del Napoli, ora in forza al Manchesterè stato ripreso dalla giornalista Alisa Bender mentre interagiva con una giovanissima fan dei Red Devils, di nome Lolita Eastwood. Manchester, Edinson(Photo by Clive Brunskill/Getty Images) La giornalista ha postato ilsul proprio profilo Instagram, in cui ilmette in mostra tutta la sua bontà d’animo. Prima una meravigliosa reazione al pianto della ragazza, sommersa dall’emozione di conoscere il suo idolo. Poi il bellissimo gesto di indossare la fascia per i capelli regalatagli dalla, che ricorda quelle che è solito indossare durante le partite. ...

Advertising

abdulrahmat__ : RT @Unitedtalkz: Cavani ?? (via @alibendertv) - emfik10 : RT @Unitedtalkz: Cavani ?? (via @alibendertv) - mikedewizard : RT @Unitedtalkz: Cavani ?? (via @alibendertv) - fifiyafan : RT @Unitedtalkz: Cavani ?? (via @alibendertv) - mbahmoooo : RT @Unitedtalkz: Cavani ?? (via @alibendertv) -