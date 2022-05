Usa, verso l’annullamento della legge sull’aborto. La Corte Suprema: «Bozza vera ma non definitiva» (Di martedì 3 maggio 2022) La Bozza della decisione sull’aborto negli Usa diffusa sui media americani è autentica ma non rappresenterebbe la posizione finale e definitiva dei componenti della Corte Suprema. A diffondere la precisazione è la stessa Corte Suprema. La testata Politico aveva ottenuto e pubblicato oggi, 3 maggio, una Bozza del parere della maggioranza dei saggi scritta dal giudice Samuel Alito, nella quale emerge la volontà dei giudici di annullare la legge del 1973 sul diritto all’aborto. Il documento costituisce un ripudio «totale e fermo» della storica sentenza Roe vs Wade, che riconosce il diritto all’aborto anche in assenza di problemi di salute della donna o ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Ladecisionenegli Usa diffusa sui media americani è autentica ma non rappresenterebbe la posizione finale edei componenti. A diffondere la precisazione è la stessa. La testata Politico aveva ottenuto e pubblicato oggi, 3 maggio, unadel pareremaggioranza dei saggi scritta dal giudice Samuel Alito, nella quale emerge la volontà dei giudici di annullare ladel 1973 sul diritto all’aborto. Il documento costituisce un ripudio «totale e fermo»storica sentenza Roe vs Wade, che riconosce il diritto all’aborto anche in assenza di problemi di salutedonna o ...

